ЕС начал предварительное обсуждение российской вакцины "Спутник V"

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское агентство по лекарственным препаратам начало предварительное обсуждение российской вакцины "Спутник V" с компанией-производителем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Стефана де Кеерсмакера.

"Европейское агентство по лекарственным препаратам пока не получило запрос на сертификацию российской вакцины от COVID-19. Однако в агентство обратилась компания - производитель вакцины, они сейчас находятся на ранней стадии обсуждения вакцины", - сказал он.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса на базе двух штаммов аденовируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи и прошел клинические испытания в июне и июле. 15 августа Минздрав РФ сообщил о начале производства препарата. Третий (пострегистрационный) этап клинических исследований российской вакцины начался 25 августа.-0-