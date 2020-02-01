ЕС направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны - члены Евросоюза направили в Китай 12 т защитного снаряжения в борьбе со вспышкой коронавируса. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"После получения информации из Китая о необходимости защитных средств координационный центр ЕС по чрезвычайным ситуациям поддерживает контакт со всеми государствами-членами для их доставки. В качестве немедленной первой реакции страны-члены выделили в общей сложности 12 т защитного снаряжения, уже находящегося на пути в Китай", - сообщила ЕК, подчеркнув, что продолжит оказывать помощь Китаю.

В Китае в конце декабря 2019 года зафиксировали в городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. В 11-миллионном промышленном центре, закрытом на карантин, трудятся тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан.

Кроме Китая, заболевание выявлено еще в 23 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени число заболевших в Китае превысило 11,7 тыс. человек, зафиксированы 259 летальных исходов.-0-