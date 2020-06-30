ЕС с 1 июля начнет открывать границы с 14 странами

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз с 1 июля начнет открывать границы с 14 странами, сообщает ТАСС.

"С 1 июля страны сообщества должны начать снимать ограничения для перемещений через внешние границы для резидентов следующих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Республики Корея, Таиланда, Туниса и Уругвая. В отношении Китая действует требование подтверждения принципа взаимности", - говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном 30 июня.

В документе отмечается, что Китай сможет стать 15-й страной, для которой будут открыты границы, если подтвердит готовность со своей стороны открыть границы для граждан ЕС.-0-