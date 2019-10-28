ЕС согласовал отсрочку Brexit до 31 января 2020 года

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дату выхода Великобритании из ЕС перенесли на 31 января 2020 года, сообщает Euronews .

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что 27 стран - членов Европейского союза одобрили запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit на три месяца - до 31 января 2020 года.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Тереза Мэй была вынуждена подать в отставку, так и не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года.-0-