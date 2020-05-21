ЕС выделит Индии и Бангладеш 1,6 млн евро срочной помощи из-за циклона

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз выделит Индии 0,5 млн евро и Бангладеш 1,1 млн евро срочной помощи для борьбы с последствиями циклона "Амфан", жертвами которого стали десятки людей. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича, сообщает ТАСС.

По сообщениям из региона, в результате мощного циклона "Амфан" в Восточной Индии и Бангладеш погибли более 80 человек. Циклон нарушил электроснабжение. В прибрежных районах разрушены жилые дома, мосты и другие сооружения. Для оценки ущерба потребуется несколько дней.

Циклон "Амфан" пришел со стороны Бенгальского залива. Средняя скорость ветра составляла 155-165 км/ч с порывами до 190 км/ч.-0-