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21 мая 2020, 22:23

ЕС выделит Индии и Бангладеш 1,6 млн евро срочной помощи из-за циклона

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз выделит Индии 0,5 млн евро и Бангладеш 1,1 млн евро срочной помощи для борьбы с последствиями циклона "Амфан", жертвами которого стали десятки людей. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении еврокомиссара по антикризисному управлению Янеза Ленарчича, сообщает ТАСС.

По сообщениям из региона, в результате мощного циклона "Амфан" в Восточной Индии и Бангладеш погибли более 80 человек. Циклон нарушил электроснабжение. В прибрежных районах разрушены жилые дома, мосты и другие сооружения. Для оценки ущерба потребуется несколько дней.

Циклон "Амфан" пришел со стороны Бенгальского залива. Средняя скорость ветра составляла 155-165 км/ч с порывами до 190 км/ч.-0-

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