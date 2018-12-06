Еще один военный найден в районе столкновения двух самолетов США

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еще один военнослужащий США обнаружен в районе столкновения истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130 у берегов японского острова Сикоку, сообщает телеканал NHK.
О его состоянии информация отсутствует. Ранее корпус морской пехоты ВС США заявил, что был спасен один из семи членов экипажа двух самолетов.
Поисково-спасательные операции продолжаются. В них задействованы как американские, так и японские военные. В частности, Япония направила на поиски шесть кораблей береговой охраны и один самолет. Оба самолета приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути. Предполагается, что столкновение могло произойти во время дозаправки. -0-
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