Эстония тестирует цифровые паспорта иммунитета

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстония одной из первых стран в мире начала испытания системы цифровых паспортов, собирающих результаты тестов на антитела к коронавирусу и позволяющих поделиться этими результатами с другими людьми. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Уточняется, что паспорта были разработаны командой, в которую входят основатели успешных стартапов в области высоких технологий.

"Цифровой паспорт иммунитета нацелен на то, чтобы уменьшить страхи и стимулировать общество во всем мире продолжить нормальную жизнь, несмотря на пандемию", - заявил один из разработчиков системы и основатель компании Transferwise Таавет Хинрикус.

Паспорта планируется использовать для более безопасного возвращения сотрудников на рабочие места после карантина. В числе первых их начали применять одна из международных сетей отелей и эстонская компания - производитель продуктов питания.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения неоднозначно относятся к подобного рода паспортам, так как пока точно не ясно, на какой период времени после выздоровления от коронавируса распространяется иммунитет.

По последним данным, в Эстонии подтверждено 1794 случая COVID-19, с момента вспышки скончались 64 человека.-0-