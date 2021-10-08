Эстония вышла на второе место в ЕС по заболеваемости COVID-19

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстония за неделю поднялась с третьей на вторую позицию среди стран Европейского союза и Европейского экономического пространства по числу случаев заражения коронавирусом за 14 дней из расчета на 100 тыс. жителей, сообщает общественная телерадиокомпания ERR.

Согласно обновленным 7 октября данным Европейского центра по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний, кумулятивная заболеваемость в Эстонии на конец прошлой недели составляла 659 случаев, увеличившись на 130 по сравнению с неделей ранее.

Выше этот показатель среди стран Евросоюза был только в Литве - 796 случаев.

В Финляндии кумулятивная заболеваемость составляла 106 случаев, Швеции - 83, а в Латвии - 581. В Финляндии показатель за неделю не изменился, в Швеции сократился, а в Латвии - резко увеличился.

Среди крупнейших стран Евросоюза самый низкий кумулятивный показатель в Испании - 63 случая на 100 тыс. жителей. -0-