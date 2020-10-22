Евразийский форум в Вероне пройдет в очном формате и с усиленными санитарными мерами

22 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Открывающийся сегодня в итальянской Вероне 13-й Евразийский экономический форум станет одним из немногих крупных международных мероприятий в очном формате, в связи с чем, как считают организаторы, к нему будет повышенное внимание. Однако форум пройдет с особыми санитарными мерами из-за усиливающейся угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По традиции форум соберет представителей государственных органов, руководителей крупных компаний, политических и общественных деятелей, дипломатов, экспертов, журналистов из стран Европы и Азии. Как рассказал один из организаторов форума и его идейный вдохновитель президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель правления итальянского банка "Интеза" Антонио Фаллико, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию подавляющее большинство докладчиков согласилось участвовать в мероприятии с энтузиазмом и незамедлительно. "Все хотят встретиться, беседовать, общаться с человеческой аудиторией, а не с экраном, - отметил он. - Иначе мы рискуем потерять глубину и контакт с действительностью".

Тем не менее в нынешнем году организаторы были вынуждены сократить число участников форума с традиционных 1,5 тыс. до 500 человек, поэтому некоторые из них будут выступать по видеосвязи. В числе спикеров заявлены экс-премьер-министры Италии Романо Проди и Массимо д'Алема, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, генеральный секретарь Центрально-Европейской инициативы Роберто Антонионе, министры здравоохранения России и Италии Михаил Мурашко и Роберто Сперанца, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли, глава "Роснефти" Игорь Сечин, руководитель компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова, председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, глава французского концерна "Тоталь" Патрик Пуянне и многие другие.

Общей темой двухдневной дискуссии станет новая реальность глобальной экономики от Атлантики до Тихого океана. Будут обсуждаться модели восстановления экономики, будущее нефтяной промышленности и развитие газовой индустрии в новых экономических реалиях. Участники форума попытаются найти предпосылки нового геополитического и социально-экономического порядка в условиях пандемии и структурного экономического кризиса. Отдельные сессии планируется посвятить вопросам преодоления социального неравенства и бедности в условиях эволюции современного общества, глобальной трансформации национальных систем здравоохранения в эпоху COVID-19, а также диалогу Европа - Евразия. Абсолютно новой темой нынешнего форума станут генетика и исследования генома и их вклад в медицину, сельское хозяйство, промышленность и энергетику.

Организаторы Евразийского экономического форума в Вероне - некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум. БЕЛТА выступает информационным партнером веронского форума.-0-