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15 мая 2020, 23:05

Еврокомиссия ожидает экономический спад в ЕС во втором полугодии 2020 года более 12%

Фото WELT
Фото WELT

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) прогнозирует экономический спад в ЕС из-за пандемии коронавируса во втором полугодии 2020 года в размере 12,2% ВВП в годовом исчислении. Об этом сообщил 15 мая еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони во время онлайн-брифинга по итогам видеоконференции Еврогруппы, передает ТАСС.

"Наш прогноз роста на второе полугодие 2020 года составляет минус 12,2%", - заявил он.

ЕК представит план создания фонда восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса нового типа в 2 трлн евро к концу мая. Об этом сообщил на брифинге председатель Еврогруппы Мариу Сентену. "Еврокомиссия намерена представить настолько амбициозные предложения по созданию фонда восстановления экономики, насколько потребует ситуация", - заявил он.

6 мая Еврокомиссия озвучила свой прогноз, по которому экономический спад в Евросоюзе за весь 2020 год составит 7,7% - это абсолютный рекорд за всю историю ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить проект нового семилетнего бюджетного плана Евросоюза к 27 мая и сделать восстановление экономики ЕС после пандемии главной задачей нового перспективного бюджета сообщества.

Первоначально предполагалось, что бюджетный план на 2021-2027 годы будет принят в конце 2019 года, однако страны ЕС не смогли согласовать его из-за выхода из сообщества Великобритании.-0-

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