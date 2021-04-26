Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская комиссия подала иск в суд против компании AstraZeneca в связи с невыполнением условий контракта на поставки вакцин от коронавируса в страны Евросоюза. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, сообщает агентство Europa Press.

"Европейская комиссия в пятницу начала судебный процесс против AstraZeneca на основании нарушения соглашений договора о предварительной закупке. Некоторые условия контракта не были соблюдены, также компания не смогла предоставить надежную стратегию для своевременного распределения доз", - сказал представитель Еврокомиссии.

Стефан Де Кеерсмакер также подчеркнул: Еврокомиссия подала иск как от своего имени, так и от имени 27 государств ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия готовится начать судебное разбирательство в отношении AstraZeneca из-за проблем с поставками вакцины. Суть в том, чтобы обязать фирму предоставить количество доз, указанное в ее контракте с ЕС.

Компания AstraZeneca в январе 2021 года заявила, что не сможет поставить первоначально предполагавшееся число доз. К концу I квартала компания направила в страны ЕС всего 30 млн доз вместо 100 млн, предусмотренных контрактом. AstraZeneca прогнозировала, что поставит к концу II квартала года примерно 70 млн доз, тогда как должна была обеспечить все 300 млн. Дефицит препарата серьезно затруднил вакцинацию в странах Евросоюза.

Кампания по вакцинации началась во многих государствах ЕС в конце декабря прошлого года. На данный момент в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer, препарат от американской компании Moderna, вакцина AstraZeneca и препарат компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson. В сообществе заявляли, что рассчитывают вакцинировать 70% взрослого населения к концу лета.-0-