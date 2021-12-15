Еврокомиссия предложила наказывать 10 годами тюрьмы за вред для экологии

15 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия предложила ввести в ЕС уголовную ответственность за преступления против окружающей среды и наказывать за них 10 годами тюрьмы для физических лиц и штрафами до 5% оборота компаний для юридических лиц. Об этом говорится в представленном Еврокомиссией проекте директивы о борьбе с преступлениями против окружающей среды, которую представил еврокомиссар по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс, сообщает ТАСС.

"Новая директива будет означать гораздо более строгие наказания против людей и компаний за такие нарушения, как нелегальный сброс отходов, нелегальная торговля древесиной и загрязнение воды. Мы должны четко сказать - преступления против окружающей среды не являются преступлениями без жертвы, они могут наносить непоправимый долгосрочный ущерб не только экосистемам, но и здоровью людей", - заявил Виргиниюс Синкявичюс.

При этом предлагается ужесточить наказание за преступления против окружающей среды. "Если преступления против окружающей среды привели к смерти или серьезным последствиям для здоровья людей, мы предлагаем довести наказание до 10 лет лишения свободы, для компаний мы предлагаем повысить штрафы до 5% их оборота на мировом рынке", - сообщил Виргиниюс Синкявичюс.-0-