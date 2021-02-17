Еврокомиссия приняла план по биологической защите против новых штаммов коронавируса

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) запускает план действий по обеспечению биологической защиты против новых штаммов коронавируса под названием HERA Incubator, сообщается на официальном сайте ЕК.

HERA Incubator будет способствовать подготовке Европы к возросшей угрозе новых вариантов коронавируса. Проект объединит ученых, биотехнологические компании и государственные органы в ЕС и во всем мире для выявления новых мутаций коронавируса, а также для разработки новых вакцин и расширения мощностей по их производству.

HERA Incubator также подготовит ЕС к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения на долгосрочный период.

"Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы все европейцы как можно скорее получили доступ к безопасным и эффективным вакцинам против COVID-19. В то же время быстро появляются новые варианты вируса, и мы должны еще быстрее адаптировать наши действия. Чтобы быть впереди, мы запускаем сегодня HERA Incubator. Он объединит науку, промышленность и государственные органы и аккумулирует все доступные ресурсы, чтобы мы могли ответить на этот вызов", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что в Европейском союзе продолжается вакцинация от коронавируса. На сегодня в страны - члены ЕС доставлено 33 млн доз вакцины.-0-