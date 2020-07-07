Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз на 2020 и 2021 годы

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика Евросоюза в 2020 году будет переживать глубокую рецессию из-за вспышки COVID-19, несмотря на принятые антикризисные меры. Об этом говорится в прогнозе Еврокомиссии, сообщает Euronews.

Согласно прогнозу, экономика еврозоны сократится на 8,7% в 2020 году и вырастет на 6,1% в 2021 году. Экономика Евросоюза сократится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в 2021 году.

Весной Еврокомиссия прогнозировала, что спад для еврозоны в 2020 году составит 7,7%, для ЕС - 7,4%. Рост в 2021 году в европейских странах также будет несколько менее устойчивым, чем прогнозировалось весной.

Отмечается, что влияние пандемии на хозяйственную деятельность в 2020 году будет более значительным, чем ожидалось, поскольку снятие карантинных мер происходит более медленными темпами, чем предполагалось в весеннем прогнозе.-0-