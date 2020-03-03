Еврокомиссия выделила Греции 700 млн евро для борьбы с миграционным кризисом

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия выделила 700 млн евро Греции для борьбы с миграционным кризисом. Он связан с потоками сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу через Турцию, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия выделяет 700 млн евро помощи Греции, 200 млн из которых будет предоставлено немедленно", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщалось, в Турции открыли границу с ЕС для беженцев. В Анкаре не будут препятствовать сирийским беженцам, которые хотят попасть в Европу по морю или суше. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с 27 на 28 февраля 33 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.-0-