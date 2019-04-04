4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент одобрил сохранение безвизового режима с Великобританией после Brexit при условии, что будут соблюдаться принципы взаимности. Об этом сообщается на сайте Европарламента .

Гражданам Великобритании будет разрешено краткосрочное пребывание на территории ЕС без виз, если граждане Евросоюза будут пользоваться аналогичными привилегиями при въезде в Соединенное Королевство. Для британцев установлен лимит безвизовых путешествий в Шенгенскую зону: до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Безвизовый режим с Великобританией сохранят все государства - члены ЕС (кроме Ирландии, которая имеет собственную визовую политику) и другие страны, входящие в Шенгенскую зону: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Соответствующий законопроект был одобрен Европарламентом по итогам голосования. Документ поддержали 502 депутата, 81 высказался против, 29 воздержались. Закон вступит в силу на следующий день после выхода Великобритании из Европейского союза, если будет принят Советом ЕС и опубликован в Официальном журнале ЕС до 12 апреля.-0-