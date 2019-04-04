4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент одобрил сохранение безвизового режима с Великобританией после Brexit при условии, что будут соблюдаться принципы взаимности. Об этом сообщается на сайте
Гражданам Великобритании будет разрешено краткосрочное пребывание на территории ЕС без виз, если граждане Евросоюза будут пользоваться аналогичными привилегиями при въезде в Соединенное Королевство. Для британцев установлен лимит безвизовых путешествий в Шенгенскую зону: до 90 дней в течение 180-дневного периода.
Безвизовый режим с Великобританией сохранят все государства - члены ЕС (кроме Ирландии, которая имеет собственную визовую политику) и другие страны, входящие в Шенгенскую зону: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.
Соответствующий законопроект был одобрен Европарламентом по итогам голосования. Документ поддержали 502 депутата, 81 высказался против, 29 воздержались. Закон вступит в силу на следующий день после выхода Великобритании из Европейского союза, если будет принят Советом ЕС и опубликован в Официальном журнале ЕС до 12 апреля.-0-
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