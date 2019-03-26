Европарламент ужесточил законодательство об авторском праве в интернете

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европарламент принял директиву, направленную на ужесточение законодательных норм в сфере авторского права в интернете. Об этом сообщается на официальном сайте Европарламента.

Во время пленарного заседания депутаты поддержали директиву 348 голосами, 274 парламентария высказались против, 36 воздержались. Согласно установленному порядку, если документ в ближайшие недели будет утвержден государствами - членами ЕС, он вступит в силу после публикации в официальном журнале. Затем европейским странам будет предоставлено 2 года для реализации постановления.

Согласно новой директиве, нормы закона об авторском праве отныне будут действовать в сети. Нововведение непосредственно затронет такие интернет-гиганты, как YouTube, Facebook и Google News. Цель документа - обеспечить свободу выражения мнений и создать равные условия для всех производителей контента в интернете.

Директива направлена ​​на то, чтобы повысить шансы правообладателей, в частности музыкантов, исполнителей, авторов сценариев и новостных материалов, на заключение более выгодных соглашений о вознаграждении за использование их произведений крупными интернет-платформами. При этом владельцы онлайн-платформ будут нести прямую ответственность за несоблюдение авторских прав.

В настоящее время у интернет-компаний мало стимулов для подписания справедливых лицензионных соглашений с правообладателями, поскольку они не несут ответственность за контент, загружаемый их пользователями. Они обязаны удалять контент только тогда, когда правообладатель просит их сделать это. Существующие правила обременительны для правообладателей и не обеспечивают им дохода. Привлечение к ответственности интернет-компаний повысит шансы авторов на справедливое вознаграждение за использование их произведений в сети.

Директива никак не повлияет на распространение в соцсетях гифок и мемов, а также функционирование публичных онлайн-энциклопедий, таких как "Википедия".-0-