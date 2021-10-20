Европе грозит рост бедности: повышение цен на энергоносители ощутят миллионы людей

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По всей Европе стремительно растет цена на энергоносители и улучшений в ближайшее время не предвидится. Похоже, энергетический кризис продлится как минимум до весны следующего года, многим придется нелегко. Об этом говорится в статье чешского новостного портала iDNES.cz, перевод которой публикует интернет-портал "ИноСМИ".

От подорожания энергоносителей пострадают миллионы домохозяйств преимущественно в Европе. Комиссар ЕС по рабочим местам и социальным правам Николас Шмидт уже предупредил, что миллионы людей по всей Европе обеднеют. Многие семьи просто не смогут оплачивать счета за отопление.

Головокружительными темпами дорожают не только электроэнергия и газ, которые с начала года выросли в цене более чем на 400%, но и нефть. Причин для этого несколько.

Это и непривычно холодное лето без ветреной погоды, которое остановило ветряные электростанции, и постковидное восстановление экономик, и европейские квоты на выбросы, которые призваны замедлить глобальное потепление. Не хватает возобновляемых источников и при этом осталось уже мало традиционных, от которых Европа под диктовку Брюсселя скоропалительно отказывается.

Все вместе это образует настоящий клубок проблем. Согласно сообщению Европейской профсоюзной конфедерации, почти 3 млн европейцев не могут позволить себе отапливать свое жилье, хотя и имеют постоянную работу.

На прошлой неделе Европейская комиссия представила некоторые предложения насчет того, как решить проблему резкого роста цен на энергоносители. Согласно замыслу, страны - члены Европейского союза должны поддержать самые уязвимые группы населения пособиями или налоговыми послаблениями. Полную отмену налогов на электричество, как предлагает чешское правительство, Брюссель не поддерживает.

Некоторым странам Европейского союза, таким как Испания, Италия и Франция, брюссельские советы могут показаться повторением того, что они сами уже давно используют для борьбы с кризисом. Так, например, французское правительство уже потратило 5 млн евро на то, чтобы помочь домохозяйствам расплатиться за отопление.

По словам министра финансов Франции Бруно ле Маира, правительство должно продолжать поддерживать людей. Но сокращать налоги на топливо, по его мнению, не стоит, так как это может выглядеть как поддержка ископаемых видов топлива, от которых ЕС старается постепенно отказаться. "Важно как можно скорее диверсифицировать поставки энергоносителей и снизить европейскую зависимость от стран, экспортирующих природный газ", - так французский министр прокомментировал текущий кризис.

Но тут и кроется суть проблемы. Европа просто не способна обойтись без природного газа, который импортирует преимущественно из России и Норвегии. Газ превратился для Европы в незаменимый источник энергии в момент перехода от "старой углеродной эры" к "новому возобновляемому будущему".

К 2030 году ЕС хочет сократить выбросы не менее чем на 55%, а к 2050 - достигнуть полного климатического нейтралитета. Старые ископаемые источники уже не перспективны, и все от них отказываются, но новые возобновляемые еще не способны обеспечить достаточным количеством энергии.-0-