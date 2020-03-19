Европейская комиссия обнародовала проект соглашения с Великобританией

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия (ЕК) опубликовала проект соглашения с Великобританией о будущих взаимоотношениях и сотрудничестве после Brexit. Согласование документа должно быть завершено до конца 2020 года. Соответствующее заявление и ссылку на полный текст документа опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

В текст соглашения, которое занимает 440 страниц, входят предложения о создании зоны свободной торговли, о сотрудничестве в сфере экономики, охраны законности и борьбы с преступностью. Евросоюз также предлагает Великобритании принять участие в его тематических программах и сотрудничество в сфере обороны, безопасности и внешней политики.-0-