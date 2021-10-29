Европейская сеть советов по судебной власти исключила Польшу из членов своей Генассамблеи

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная ассамблея Европейской сети советов по судебной власти, заседание которой проходит в столице Литвы, исключила Польшу из числа ее членов. Об этом сообщил председатель Генассамблеи Филипп Донати, сообщает ТАСС.

"Генеральная ассамблея проголосовала за исключение национального судебного совета Польши, так как он не защищает своих судей, их независимость и не отвечает требованиям обеспечения независимости судебной системы от вмешательства институтов политической власти", - заявил Филипп Донати.

По словам председателя, принято сложное решение с учетом того, что Польша была одним из учредителей организации и очень важным членом. "Хочу подчеркнуть, что двери перед Польшей не закрыты абсолютно. Если она возобновит выполнение требований, то сможет вернуться в организацию", - заявил Филипп Донати.

Конфликт Польши с ЕС по вопросам компетенции европейских институтов продолжается уже несколько лет. Он начался с недовольства Брюсселя по поводу проводимой Варшавой реформы судебной системы. В декабре 2017 года Еврокомиссия инициировала в отношении Польши процедуру устранения нарушений европейского права.

Конституционный суд Польши 7 октября текущего года, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие конституции республики нормы о доминировании европейского права над национальным. Это решение вызвало новую волну критики со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.-0-