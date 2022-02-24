Европейское агентство по авиабезопасности назвало территорию Украины зоной конфликта

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) сообщило, что территория Украины является зоной активного конфликта, что создает опасность для безопасности гражданских воздушных судов. Об этом говорится в распространенном заявлении организации, сообщает ТАСС.

"Напоминаем авиаперевозчикам, что сейчас это зона активного конфликта", - отмечается в заявлении. При этом указывается, что в нынешних условиях "воздушное пространство Украины и важнейшая инфраструктура, включая аэропорты, подвержены влиянию военных действий, что создает риски для безопасности гражданских воздушных судов".

"В частности, существует опасность как преднамеренного нацеливания, так и ошибочной идентификации гражданских самолетов", - подчеркнули в EASA.

"Наличие и возможное использование широкого спектра наземных и бортовых средств ведения боевых действий представляет высокий риск для гражданских полетов, выполняющихся на всех высотах и эшелонах полета", - заключили в Европейском агентстве по авиационной безопасности.-0-