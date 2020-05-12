Евросоюз видит в пандемии возможную угрозу военной безопасности мира

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса нового типа может подорвать военную безопасность развивающихся государств, а возможно, и всего мира. Такую оценку ситуации дал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сегодня на онлайн-брифинге по итогам видеоконференции Совета ЕС на уровне министров обороны, сообщает ТАСС.

"Военная безопасность развивающихся государств - и не только их, а всего мира - может пострадать в результате пандемии. В первую очередь сильно пострадают страны, зависящие от продажи энергоресурсов и всех остальных видов сырья, поскольку спрос на него падает во всем мире. Тяжелый удар будет нанесен и по регионам, зависящим от туризма, в то же время страны Запада не смогут принимать значительное количество мигрантов из проблемных государств в связи с ухудшением собственного экономического положения", - отметил Жозеп Боррель.

В итоге, считает глава внешнеполитической службы ЕС, все это приведет к серьезным экономическим проблемам, которые "могут сопровождаться политическими проблемами, причем не только в соседних с ЕС государствах, но и во всем мире".

Согласно опубликованному 6 мая весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии, в 2020 году мировая экономика сократится на 3,5%, экономический спад в ЕС составит рекордные 7,7%.-0-