ФАО: запасы пресной воды на планете сократились за 20 лет более чем на 20%

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запасы пресной воды на планете в расчете на душу населения сократились за последние 20 лет более чем на 20%. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО), сообщает Центр новостей ООН.

Эксперты ФАО подчеркивают необходимость более эффективного управления водными ресурсами. По данным организации, сегодня более 3 млрд человек живут в сельскохозяйственных районах, где ощущается нехватка воды. В наименее развитых странах у 74% населения нет доступа к чистой питьевой воде.

"Доклад ФАО - это сигнал тревоги. Для того чтобы решить проблему нехватки воды в сельском хозяйстве, необходимо как можно скорее принять решительные меры", - заявил глава организации Цюй Дунъюй.

В ФАО отмечают, что эффективное управление водными ресурсами предполагает, в частности, внедрение засухоустойчивых сельскохозяйственных культур, использование новейших технологий в аграрном секторе, модернизацию ирригационных систем, введение квот на воду.-0-