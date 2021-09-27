Фермеры в Индии блокировали шоссе, протестуя против законов о сельском хозяйстве

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фермеры, протестующие в Индии против новых законов о сельском хозяйстве, объявили о блокировке главных шоссе в нескольких регионах страны, прежде всего в национальном столичном округе Дели (в который входит Нью-Дели). Как проинформировал телеканал NDTV, акция "Бхарат бандх" ("Запри Индию") началась с рассветом и завершится в 16.00 по местному времени (13.30 мск), сообщает ТАСС.

Организатором протеста выступает объединение фермеров "Саньюкт кисан морчха" ("Объединенный крестьянский фронт"), в который входят более 40 фермерских союзов. Представители протестующих заявили, что разрешат проезд только автомобилям экстренных служб.

Сообщается, что к протестам фермеров могут присоединиться другие профсоюзные объединения. По информации телеканалов, фермеры перекрыли несколько шоссе, ведущих в столицу Нью-Дели.

Тысячи представителей объединений фермеров и крестьян с конца ноября 2020 года проводят акции протеста в окрестностях столичного округа Дели, требуя отменить новые законы о сельском хозяйстве. Официально законы предусматривают повышение доходов фермеров путем предоставления им возможности продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны. Но протестующие полагают, что на деле эти законы дают большую власть перекупщикам, а также приведут к отмене гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию.

Несколько раундов переговоров с центральными властями пока ни к чему не привели: протестующих интересует лишь полная отмена законов, в то время как правительство готово обсуждать только поправки к ним.-0-