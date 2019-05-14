Филиалы посольства США откроются в австрийских McDonald's

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В австрийских ресторанах быстрого питания McDonald's с 15 мая начнут работу своего рода филиалы американского посольства. Об этом сообщает австрийская газета Die Presse .

Американское посольство в Вене объявило о партнерстве с McDonald's Austria на своей странице в Facebook. Согласно публикации, сотрудники McDonald's помогут гражданам США, которые путешествуют по Австрии и находятся в чрезвычайной ситуации, связаться с посольством США. В качестве возможного примера таких ситуаций приводятся утерянные или украденные паспорта.

Уточняется, что посол США в Австрии Тревор Трейна подписал соглашение с австрийской сетью ресторанов быстрого питания 10 мая. Услуга будет оказываться во всех ресторанах McDonald's Австрии, сегодня в стране их насчитывается более 190.-0-