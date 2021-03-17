Филиппины приостановили на месяц въезд иностранцев из-за COVID-19

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Филиппин на месяц приостановили въезд иностранцев и некоторых граждан страны для предотвращения распространения коронавируса и его штаммов. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

В филиппинской рабочей группе по борьбе с вызываемым коронавирусом заболеванием COVID-19 уточнили, что запрет будет действовать с 20 марта по 19 апреля. Он не распространяется на официальных представителей зарубежных государств, аккредитованных в стране иностранных дипломатов и возвращающихся на родину филиппинцев, работавших за рубежом. В указанный период в страну могут ежедневно въезжать не более 1,5 тыс. человек.

Как сообщает ТАСС, власти Филиппин 13 марта подтвердили обнаружение нового варианта коронавируса в республике. Выявленный штамм получил название P.3. Было установлено 98 таких случаев. Также Министерство здравоохранения подтвердило обнаружение первого случая бразильского варианта (P.1) у филиппинца, вернувшегося из Бразилии.

Первый случай инфицирования коронавирусом на Филиппинах выявили 30 января 2020 года. На данный момент число заразившихся в стране достигло 631 320, вылечились 561 тыс. пациентов, умерли 12 848. Власти одобрили экстренное использование трех вакцин - совместного производства американской компании Pfizer и германской BioNTech, британско-шведской фирмы AstraZeneca и китайской Sinovac. 1 марта в стране с медицинских работников началась вакцинация препаратом CoronaVac.-0-