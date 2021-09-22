Филиппины призвали развитые страны к безотлагательным действиям по борьбе с изменением климата

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Филиппин Родриго Дутерте призвал развитые страны к безотлагательным действиям по борьбе с изменением климата. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое было продемонстрировано на проходящих 22 сентября общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

Самая большая несправедливость, по его мнению, что те, кто больше всего страдает, меньше всего ответственны за этот экзистенциальный кризис. "Мы призываем к безотлагательным действиям по борьбе с изменением климата, особенно тех, кто действительно может склонить чашу весов, - сказал Родриго Дутерте. - Развитые страны должны выполнить свои давние обязательства в отношении финансирования борьбы с изменением климата, передачи технологий и создания потенциала в развивающихся странах. Это моральное обязательство, которого нельзя избежать".

Как считает Президент Филиппин, сейчас происходит критический переломный этап, когда бездействие ведет к катастрофическим последствиям для всего человечества. Он отметил, что его страна принимает свою долю ответственности и внесет свой вклад в предотвращение этой коллективной катастрофы. "Мы представили наш первый определяемый на национальном уровне вклад с целью сократить выбросы парниковых газов на 75% к 2030 году, - обратил внимание он. - Я издал мораторий на строительство новых угольных электростанций и распорядился изучить вариант использования ядерной энергии".

По мнению политика, этот вклад будет бесполезным, если крупнейшие загрязнители решат вести свой бизнес как обычно. "Переход нашего мира к зеленой экономике не должен происходить за счет экономической жизнеспособности развивающихся стран, - уверен он. - Этого просто не может быть, иначе это была бы очередная пародия на справедливость".-0-