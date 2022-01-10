Фильм "Власть пса" признан лучшей драмой на "Золотом глобусе"

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм режиссера Джейн Кэмпион "Власть пса" удостоился награды "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Twitter организаторов премии.

Кинолента новозеландки Кэмпион о двух братьях, владеющих крупнейшим ранчо в Монтане, обошла в борьбе за приз картину "Белфаст" режиссера Кеннета Браны. Без награды в этой категории также остался фильм Дени Вильнева "Дюна", собравший почти $400 млн в мировом прокате.

В этом году организаторы "Золотого глобуса" отказались от традиционной трансляции награждения. В закрытой церемонии принимают участие некоторые члены Голливудской ассоциации иностранной прессы и избранные получатели грантов ассоциации при условии вакцинации по меньшей мере тремя дозами препарата от коронавируса и наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Премия "Золотой глобус" по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.-0-