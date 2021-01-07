Финляндия из-за пандемии продлила ограничения на границе до 9 февраля

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Финляндии приняли решение продлить введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на границе для ряда стран, в том числе для России, до 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финского кабмина.

"Пандемия коронавируса продолжается, в связи с чем решение об ограничениях на границе необходимо продлить до 9 февраля", - говорится в сообщении. Кроме того, финские власти вернули снятые ранее ограничения для въезда в страну из Южной Кореи и Японии.

С 19 марта по 13 мая в стране для нераспространения вируса были закрыты границы. С 19 сентября Финляндия разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

С 1 октября для стран, где этот порог превышен, разрешен въезд без карантина при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус: первый должен быть сделан перед поездкой, второй - после прибытия в Финляндию. Эта мера касается только стран ЕС, Шенгенской зоны и государств из списка третьих стран, составленного Евросоюзом. Она не распространяется, в частности, на Россию и США.-0-