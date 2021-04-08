ФМБА России зарегистрировало тест для выявления всех обнаруженных в стране штаммов коронавируса

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) сообщило о регистрации тест-системы, способной выявить любой из обнаруженных в стране штаммов коронавируса, передает ТАСС.

Регистрационное удостоверение было выдано на набор реагентов для качественного определения РНК вируса в мазках со слизистой. "Выявляет все штаммы коронавируса SARS-CoV-2, циркулирующие на территории Российской Федерации", - подчеркивается на сайте ведомства.

Кроме того, набор реагентов тест-системы - самый быстрый на рынке вариант исследования для выявления РНК коронавируса. Он дает возможность извлечения РНК как ручным, так и автоматическим методом, а также имеет в составе внутренний контрольный образец, позволяющий контролировать все этапы исследования для каждого образца и оценивать влияние потенциальных ингибиторов на итоги исследования, служит для исключения ложноотрицательных результатов.

Уточняется, что набор реагентов тест-системы обладает высокими показателями аналитической чувствительности и специфичности. Производственные мощности ФМБА РФ составляют более 10 тыс. наборов реагентов "АмплиТест SARS-CoV-2 LAMP" в месяц. Это соответствует порядка 1 млн определений РНК коронавируса SARS-CoV-2.

В марте руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что тест-система, разработанная агентством, позволит определить те мутации коронавирусна, за носителями которых нужно будет дополнительно следить из-за возможного чуть более осложненного течения заболевания.-0-