Фондовые рынки и мировые цены на нефть демонстрируют значительный рост

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые цены на нефть демонстрируют рост на фоне новостей о достижении Белым домом и Сенатом США соглашения по пакету мер в $2 трлн для стимулирования экономики в условиях пандемии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года с начала торгов на лондонской бирже ICE поднялась на 2,8%, до $27,95 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI прибавили 3,8%, цена достигла $24,9 за баррель.

Как сообщает Bloomberg, значительный рост демонстрируют и мировые фондовые рынки. Индекс Dow Jones на фондовом рынке США подскочил на 11,4%, что стало самым значительным ростом с 1933 года. Японский индекс Topix вырос на 6,9%, японский Nikkei 225 - на 5,3%, южнокорейский индекс Kospi прибавил 5,7%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 3%, Shanghai Composite прибавил 2,3%.-0-