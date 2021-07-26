ФОТОФАКТ: Город Цюаньчжоу включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

26 июля, Фуцзянь /БЕЛТА - Синьхуа/. Портовый город Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь, Восточный Китай, однажды названный итальянским путешественником Марко Поло "великим и благородным городом", получил статус объекта Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В результате общее число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Китае достигло 56.

ЮНЕСКО включила культурный объект "Цюаньчжоу - мировой торговый центр Китая в эпоху династий Сун и Юань" в список Всемирного наследия на 44-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Цюаньчжоу был одним из крупнейших в мире портов на древнем морском Шелковом пути, особенно во времена правления династий Сун (960-1279) и Юань (1271-1368).

Серийный объект состоит из 22 административных зданий и сооружений, религиозных построек и статуй. На территории объекта возникли многокультурные сообщества, культурные памятники, производство керамики и железа, а также транспортная сеть с мостами, доками и пагодами, которые служили ориентиром для путешественников.-0-

Фото СИНЬХУА