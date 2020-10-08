ФОТОФАКТ: Нагорный Карабах. Жизнь под огнем

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10 дней в Нагорном Карабахе продолжаются боевые действия. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Счет убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения, уже идет на сотни.

Мировое сообщество выступило с призывами к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе прекратить насилие и возобновить переговоры. С такой инициативой выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, представители ЕСПЧ, ОБСЕ. С совместным заявлением также выступили президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Это заявление также поддержали Германия, Канада и Великобритания.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что 8 октября пройдут переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе в Женеве, 12 октября - в Москве. Французский министр выразил надежду, что удастся достичь возобновления переговоров между конфликтующими сторонами.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-

Фото Reuters и PAN