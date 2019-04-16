ФОТОФАКТ: Пожар в соборе Парижской Богоматери

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари начался 15 апреля примерно в 18.50 по местному времени.
Возгорание произошло на верхних уровнях здания.
По предварительной информации, очаг мог находиться на строительных лесах - в здании ведутся реставрационные работы.
В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.
Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является символом Парижа.
В 2013 году он отметил 850-летие.
Ежегодно Нотр-Дам-де-Пари посещают около 14 млн человек.-0-
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