ФОТОФАКТ: Пожар в соборе Парижской Богоматери

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари начался 15 апреля примерно в 18.50 по местному времени.

Возгорание произошло на верхних уровнях здания.

По предварительной информации, очаг мог находиться на строительных лесах - в здании ведутся реставрационные работы.

В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является символом Парижа.

В 2013 году он отметил 850-летие.

Ежегодно Нотр-Дам-де-Пари посещают около 14 млн человек.-0-

Фото Reuters