ФОТОФАКТ: Разрушительное землетрясение в Пакистане

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощное землетрясение, произошедшее на границе Пакистана и Индии 24 сентября, полностью разрушило 270 домов, частично повреждены более 2,7 тыс. зданий. Об этом сообщает пакистанский телеканал Dunya News .

Землетрясение также повредило дороги и мосты в районе города Джелам на севере Пакистана. По последним данным, число погибших возросло до 38 человек, более 500 ранены.

В затронутые стихией регионы направлена гуманитарная и продовольственная помощь. Кроме того, управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана отправило в пострадавшие районы 20 машин скорой помощи, шесть спасательных машин, 110 спасателей.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 5,8 произошло 24 сентября на границе Пакистана и Индии. Эпицентр подземных толчков находился в 5 км к северу от пакистанского Джелама, очаг залегал на глубине 12 км. Подземные толчки ощущались на большей части территории Пакистана, включая такие крупные города, как Исламабад, Пешавар, Равалпинди и Лахор. О подземных толчках также сообщали в некоторых штатах на севере Индии, включая Пенджаб, Харьяну, Чандигарх и столичный регион Дели. О пострадавших и разрушениях там не сообщается. 26 сентября в 25 км от Джелама произошло повторное землетрясение магнитудой 4,7. Очаг залегал на глубине 10 км.-0-

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