Франция, Германия и Польша призвали Баку и Ереван соблюдать договоренность о прекращении огня

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны "Веймарского треугольника" призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе строго соблюдать согласованную в Москве договоренность о прекращении огня с 10 октября. Такой призыв отражен в совместном заявлении глав МИД Франции, Германии и Польши по итогам их встречи в Париже, сообщает ТАСС.

"Франция, Германия и Польша приветствуют гуманитарное прекращение огня между Арменией и Азербайджаном и призывают стороны строго соблюдать его. Страны "Веймарского треугольника" осуждают продолжающееся насилие, с какой бы стороны оно ни исходило", - говорится в документе.

Министры также призвали начать без предварительных условий предметные переговоры по урегулированию конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В результате состоявшихся в Москве по инициативе российской стороны консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня с 11.00 (мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.-0-