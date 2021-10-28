Франция готовится ввести санкции против Великобритании из-за рыболовной политики

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция может уже в начале ноября ввести санкционные меры в отношении Великобритании, если Лондон не изменит свою политику в области рыболовства. Об этом заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, сообщает ТАСС.

"Первый пакет мер начнет применяться с 2 ноября, если британская политика в сфере рыбной ловли не будет изменена. Речь идет о систематическом таможенном и санитарном контроле продуктов, поступающих во Францию, запрете на выгрузку морепродуктов, а также о контроле грузовиков", - сказал Габриэль Атталь.

Представитель правительства подчеркнул, что недовольство Парижа вызывает ограничение британскими властями выдачи разрешений на вылов рыбы в водах Джерси. Французским рыбакам, по словам Атталя, было предоставлено фактически вдвое меньше лицензий, чем они требовали. "Это неприемлемая ситуация, и наше терпение достигает своего предела", - предупредил Габриэль Атталь.

Второй пакет санкций, как отметил представитель Кабмина, может включать энергетические меры, связанные с электроснабжением Нормандских островов. "Мы говорим ясно Великобритании о том, что хотим, чтобы заключенное соглашение соблюдалось. Мы не позволим его нарушать", - сказал Габриэль Атталь.

Заявление представителя французского правительства уже прокомментировал Лондон. В частности, представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвид Фрост заявил, что Великобритания потребует у Парижа немедленно пояснить сделанные заявления о возможности ввести санкции. "Поскольку по официальным каналам мы не получали каких-либо заявлений французского правительства по данной теме, мы потребуем немедленных разъяснений по поводу его планов. В свете этого мы уже будем принимать решения о том, какие действия необходимы далее", - заявил Дэвид Фрост.-0-