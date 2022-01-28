Франция планирует провести в феврале саммит по защите океанов

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум One Ocean, на тему защиты океанов, пройдет во французском Бресте 9 - 11 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

В МИД Франции сообщили, что саммит пройдет в рамках французского председательства в Евросоюзе и при поддержке ООН.

В сентябре 2021 года о планах провести подобную встречу говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что в мероприятии примут участие ученые, представители бизнеса, ООН, региональных структур. По словам французского лидера, по итогам дискуссий должны будут выдвинуты инициативы в сфере научных исследований и развития норм международного права, которые позволят лучше защищать океаны от негативного воздействия.-0-