Франция считает возможным открыть границы Шенгенской зоны с 1 июля

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция предложит странам ЕС открыть внутренние границы Шенгенской зоны с 1 июля. Об этом сообщил госсекретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Жан-Батист Лемуан, передает ТАСС.

"Франция в пятницу в ходе совета по внутренним делам Евросоюза, который будет проходить как видеоконференция глав МВД стран Европы, выступит с предложением открыть границы Шенгенской зоны с 1 июля", - сказал Лемуан, выступая в эфире телеканала BFM. Он подчеркнул, что "по вопросу открытия границ необходима координация". "Мы можем констатировать, что по Шенгенской зоне уже сейчас существует большое совпадение взглядов относительно снятия примерно к 15 июня того контроля, который был введен, - отметил госсекретарь. - Три четверти стран-членов придерживаются такого подхода".

Лемуан сообщил, что также "будет проведено обсуждение тех мер, которые смогут осуществлять страны, не входящие в Шенгенскую зону". "Месячный срок до 1 июля позволит нам хорошо подготовиться. Возможно, будет составлен список стран, которые введут определенные контрольные меры или ограничения в связи с существующим уровнем эпидемии", - сказал он.-0-