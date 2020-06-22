Франция сняла очередную серию ограничений, начав третью фазу отмены карантина

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция официально приступила в понедельник к третьему этапу отмены ограничений, введенных в стране 97 дней назад в связи с пандемией коронавируса. Часть из них была снята даже с некоторым опережением еще на минувшей неделе, когда эпидемиологическая ситуация улучшилась в центральном регионе страны Иль-де-Франс, он отныне переместился на карте медиков в благополучную "зеленую зону", сообщает ТАСС.

Сегодня после трехмесячного перерыва по всей стране вновь открываются кинотеатры. Первая посткарантинная афиша включает не менее 50 картин: киноленты, которые зрители не успели посмотреть в марте, летние премьеры, а также фильмы из золотой коллекции кинематографа. Такое разнообразие репертуара должно обеспечить кинотеатрам сборы. Зрителям, правда, пока предложено строго соблюдать рекомендуемые медиками меры предосторожности: ношение защитной маски и обязательная социальная дистанция в зале.

По распоряжению президента республики Эммануэля Макрона к занятиям возвращаются теперь уже все французские школьники. Некоторые защитные меры, впрочем, сохраняются и в сфере образования. В классах во время уроков могут одновременно находиться не более 30 человек. Свидание со школой окажется недолгим - всего две недели, так как учебный год уже на исходе.

С понедельника можно также совершать поездки в заморские департаменты Франции. Правда, путешественников ждут обязательные тесты (заблаговременно, до дня полета) или же карантин. В двух из заморских регионов визиты возможны только в том случае, если они мотивированы особыми семейными или профессиональными обстоятельствами. Зарубежные маршруты пока ограничены странами Европейского союза и Великобританией. Для посещения последней потребуется пройти карантин.

С этого же дня разрешены коллективные занятия спортом, пока, правда, с ограниченным числом участников - до 10 человек. Для публики стадионы откроются не ранее 11 июля. Открытия выставок, ярмарок, салонов придется ждать до сентября. В первый месяц осени должны начать работу и дискотеки.

В период пандемии во Франции коронавирусом заразились 160 377 человек. Из них 29 640 человек умерли.-0-