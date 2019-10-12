Французские заводы Renault сокращают выпуск автомобилей

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский автопроизводитель Renault вынужден резко сокращать деятельность заводов, находящихся на французской территории. Об этом сообщила газета Le Parisien .

Снижение мирового спроса на автомобили "нанесло жесткий удар" по 12 французским заводам Renault, отмечает издание. В первом полугодии корпорация в результате снижения продаж недополучила объем свободных денежных средств в размере €700 млн.

Руководство Renault вводит бюджетные ограничения, прибегает к остановке целых производственных линий автозаводов и частичному простою. Пострадали и фирмы-посредники, некоторые в течение нескольких месяцев вынуждены приостановить поставки.

Сложившаяся ситуация вызывает недовольство трудящихся и их профсоюзов. Профсоюзы считают, что неблагополучная ситуация на французских заводах корпорации сложилась "из-за ошибок в стратегическом курсе", а также из-за массового переноса производства в другие страны. В частности, производство популярной модели Clio было полностью перемещено в Турцию, тогда как крупный завод в городе Флен (департамент Ивелин, юго-западнее Парижа), лишенный теперь работ по этой модели, вынужден выпускать менее популярные машины Micra и Zo.

По сведениям Le Parisien, Министерство экономики и финансов Франции внимательно следит за ситуацией с Renault. В целом на французскую автомобильную промышленность работают в стране 400 тыс. человек, и ухудшение ситуации в ней может иметь серьезные последствия для Франции. Снижение мирового спроса тяжело скажется на ситуации на французских заводах. В то же время эксперты министерства считают, что "никаких закрытий этих предприятий во Франции допущено не будет".-0-