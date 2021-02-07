Французский министр допустила использование российской вакцины от COVID-19 в Европе

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская, как и любая другая эффективная вакцина от коронавируса, может использоваться в ЕС, европейские страны заинтересованы в максимальном разнообразии препаратов. Об этом заявила министр-делегат при министре экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше, выступая в эфире радио France Info, сообщает ТАСС.

"Я в этом плане агностик, - заявила она, отвечая на вопрос о перспективах регистрации российской вакцины "Спутник V". - Любая вакцина, которая уже готова и отвечает критериям безопасности и эффективности, приветствуется в Европе. Мы заинтересованы в том, чтобы получить максимум различных вакцин и максимальный объем".

Министр-делегат пояснила, что разнообразие вакцин может быть полезным для борьбы с различными штаммами коронавируса. Кроме того, по ее словам, симуляции в лабораториях позволили сделать вывод, что, вероятно, каждому потребуется повторная вакцинация, однако пока нет точных данных о том, как долго держится полученный после прививки иммунитет. Аньес Панье-Рюнаше также признала, что пока нет ясности относительно вакцинации детей, и испытания на несовершеннолетних еще продолжаются.

Относительно объемов препаратов она также отметила, что сейчас для Европы главная задача - найти производственные площадки, которые смогут производить вакцины. При этом Аньес Панье-Рюнаше назвала обманчивой идеей выдвигаемые экспертами предложения об отмене патентов на вакцины для ускорения переориентации промышленных предприятий на их производство. "Нельзя просто взять любой завод и превратить его в площадку для производства вакцин - это крайне контролируемая отрасль, поскольку речь идет о здоровье населения", - пояснила она.

"Я разделяю позицию, что вакцина должна быть общемировым достоянием. Наши контракты предусматривают механизм пожертвований для стран с низким доходом. Мы участвуем в инициативе COVAX, - отметила министр-делегат. - В то же время сегодня было бы достаточно неэффективно распространять в странах с низкими доходами дозы вакцины, которые необходимо перевозить при температуре минус 24 градуса".

Кампания вакцинации населения во Франции началась 27 декабря 2020 года. С 18 января прививки делают не только проживающим в домах престарелых и врачам, но и всему населению старше 75 лет, а также людям с тяжелыми заболеваниями. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 1,86 млн жителей Франции, из них более 247 тыс. уже получили обе дозы вакцины.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в Главном управлении здравоохранения Франции, в настоящий момент три компании были мобилизованы для производства РНК-вакцин на территории страны. Так, компания Delpharm будет производить препараты лаборатории BioNTech (ФРГ) и Pfizer (США), Recipharm - вакцины американской компании Moderna, а Fareva зарезервировала мощности для немецкой CureVac. Кроме того, французская фармацевтическая корпорация Sanofi планирует производить во Франции препарат собственной разработки, однако пока две основные вакцины-кандидата только готовятся пройти первую фазу клинических испытаний.-0-