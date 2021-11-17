Французский политик: ЕС должен принять всех беженцев без исключения

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский политик Янник Жадо, один из кандидатов на пост президента страны, выступил в защиту мигрантов и за разрешение миграционного кризиса путем принятия Евросоюзом всех беженцев без исключения, сообщает французский канал France TVinfo.

Политик заявил, что "потрясен тем уровнем дискуссий, которые ведутся по вопросу о мигрантах". Он выступает против возведения стен на внешних границах ЕС.

"Вы понимаете, что есть 4 тыс. человек, которые никому не угрожают, наша безопасность не подвергается сомнению, нас не собираются завоевывать, а мы позволяем им умереть в лесу, возводя стены", - отметил Янник Жадо.

Он напомнил, что пять лет назад все были так же напуганы речью Трампа о стене между США и Мексикой. "Но сегодня европейские лидеры выступают с такими же речами", - возмущается он.

"Наш девиз не таков: расизм, антисемитизм и ревизионизм. Наш девиз - это свобода, равенство, братство", - заявил Жадо.

Как ранее сообщала БЕЛТА со ссылкой на ГПК, ситуация вблизи временного размещения беженцев в пункте пропуска "Брузги" у границы обострилась к полудню 16 ноября. Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведенные до отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши. Чтобы оттеснить мигрантов, польская сторона применила слезоточивый газ. Это еще больше разозлило беженцев, которые принялись забрасывать силовиков камнями, палками, всем, что попадалось под руку в критический момент, в том числе и обувью. В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи водомета и применила светошумовые гранаты. Причем ледяная вода и разъедающий глаза газ попал на всех, кто находился на подступах границе, в том числе на женщин и детей. "Находиться в мокрой одежде при ноябрьских температурах, близких к нулю, и без того замерзающим и измотанным людям - это реальная угроза их жизни. Всю мощь польского отпора ощутили и журналисты, которые освещают ситуацию на месте событий на белорусской территории. Силовики Польши предпочитали не замечать заметную экипировку представителей СМИ и также направляли в них струи жидкости, которая разъедала глаза", - добавили в Госпогранкомитете.-0-