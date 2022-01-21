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21 января 2022, 14:05

Frontex: Евросоюзу необходимо найти баланс между правами человека и охраной границ

Фото из архива
Фото из архива

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обеспечение охраны границ странами - членами Евросоюза (ЕС) не должно противоречить основополагающим правам человека, между тем и другим необходим баланс. Об этом заявил находящийся в Литве исполнительный директор агентства Евросоюза по контролю внешних границ Frontex Фабрис Леггери, сообщает ТАСС.

"Мы учимся соблюдать основные права человека и учитываем право на международную защиту безопасности личности, - сказал он. - Вопрос баланса между этими установками находится в правовой и, возможно, политической плоскостях".

В конце декабря 2021 года Frontex направило литовскому МВД послание, в котором рекомендовало прекратить практику коллективного вытеснения нелегальных мигрантов с так называемой зеленой границы, где просьбы об убежище не принимаются, и доставлять нелегалов на КПП, чтобы там оформить обращение.

Как отметил тогда начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустамас Любаевас, у Frontex нет полномочий указывать Литве, поэтому Вильнюс от вытеснения нарушителей границы не откажется.-0-

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