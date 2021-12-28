Frontex: разворот мигрантов в Литве является нарушением международных законов

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) намерены рекомендовать Литве изменить политику разворота мигрантов, так как это противоречит международным законам и Европейской конвенции по правам человека, пишет Delfi.

В соответствии с подготовленным проектом Литве предложат не посылать мигрантов обратно в Беларусь, а везти их на КПП, где они смогут легально перейти границу и просить убежища.

Специалисты юридического отдела этого агентства собрали доказательства того, что литовские пограничники применяют практику коллективного вытеснения мигрантов, что противоречит международным законам и Европейской конвенции по правам человека. Еще одно замечание юристов - неэффективность процедуры принятия заявок об убежище. С августа, когда начали применять политику разворота мигрантов, Литва утверждает, что мигранты могут легально просить убежища, достаточно прийти на КПП. На деле такой порядок не действует - официально с лета получено 11 заявок на КПП.

Кроме того, в Литве не действует система выявления уязвимых людей, о чем не раз говорили парламентские контролеры. Особенно много беспокойства вызывает тот факт, что среди мигрантов может быть немало тяжело больных людей, родителей с детьми, пенсионеров, беременных, жертв торговли людьми.

После проведения этого исследования специалисты Бюро фундаментальных прав Frontex планируют представить Литве свои рекомендации по изменению политики. В первую очередь беженцев должны не оттеснять обратно в Беларусь, а везти на КПП, где они могут подать заявку об убежище. Кроме того, пограничников должны научить распознавать нуждающихся в помощи лиц и обеспечивать им помощь. Особое внимание должны уделять интересам детей, их вместе с родителями должны впускать в страну.

Литовские политики часто говорят, что мигранты злоупотребляют наличием детей и используют их как щит, однако специалисты Frontex акцентируют, что это не имеет никакого значения - дети в любом случае уязвимы, им должны гарантировать защиту. Эти рекомендации должны вручить не только Литве, но и Совету ЕС. Если их не будут соблюдать, то это скажется на репутации страны.

Член парламентского комитета по правам человека Витаутас Бакас сказал, что эти рекомендации - не новость, Литву за это уже критиковали. "Такие рекомендации только напоминают о наших международных обязательствах. Если Литва хочет быть членом западного общества, она должна выполнять обязательства, которые взяла на себя. Если политикам, премьеру, министру не подходят эти обязательства, они могут инициировать поправки к ним, но пока их надо соблюдать. Обязательства делают Литву членом международного сообщества. С точки зрения прав человека политика разворота невозможна, об этом говорили не раз", - сказал он. По его оценке, нынешнее поведение Литвы бесчеловечно, особенно, когда речь идет о вытеснении семей с детьми. Он заметил, что создана атмосфера страха, поэтому порядку не противятся и специалисты по правам детей, они молчат.

Бакас сказал, что политика Литвы в отношении мигрантов наносит вред репутации страны в глазах международного сообщества. Кроме того, нынешнее поведение может привести и к финансовым потерям. "В ЕСПЧ есть прецеденты и решения после кризиса мигрантов в 2015 году. Есть много примеров, когда страны, практиковавшие политику разворота, потом участвовали в продолжительных и унизительных процессах, а пострадавшие получали огромные компенсации", - заметил политик.

С начала августа пограничники получили право не впускать беженцев в неположенных местах. С тех пор в Литву не впустили 8063 человека.

Frontex начало свою миссию в Литве 1 июля. Сейчас миссия продлена до 26 января 2022 года. Пятьдесят четыре сотрудника агентства помогают пограничникам обеспечивать охрану границы, выявлять нелегальных перевозчиков, а также помогают в возвращении мигрантов на родину.-0-