ФСБ пресекла деятельность двух неонацистских группировок в России

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России пресекла деятельность двух неонацистских группировок, созданных последователями Максима Марцинкевича (Тесак) в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В городах Брянск, Пермь и Комсомольск-на-Амуре пресечена экстремистская деятельность членов межрегиональной праворадикальной группировки "Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма" и неонацистской организации "Молодежная организация Русь", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, участники группировок выступали за "изгнание из России" мигрантов из Северного Кавказа и Центральной Азии, создание "белого" государства и установление в России "нацистского строя", а также планировали создание всероссийской радикальной политической структуры.

"Задержанные печатали и распространяли листовки с высказываниями экстремистского характера, наносили граффити с призывами к насильственным действиям в отношении лиц по национальному признаку, обсуждали планы по вооружению и дальнейшему участию в несогласованных акциях, готовились к выездам на протестные мероприятия в Москву и Санкт-Петербург, силовым нападениям на сотрудников правоохранительных органов, осуществляли выезды в лесной массив для проведения тренировок", - отметили в ЦОС.

По данным спецслужбы, для привлечения внимания к своей деятельности участники группировок планировали совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в России, готовили нападения на лиц неславянской внешности, ЛГБТ-активистов, для чего сформировали "боевое крыло" организации.

В ходе обысков изъяты травматические пистолеты и боеприпасы к огнестрельному оружию, холодное оружие, книги экстремистского содержания, националистическая атрибутика, средства связи и коммуникации, содержащие фото- и видеоматериалы, подтверждающие их противоправную деятельность. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в рамках возбужденных уголовных дел продолжаются.-0-