ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов в Московской области

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ФСБ пресекли в Московском регионе деятельность запрещенной в России международной террористической организации, задержаны два ее главаря и шестеро активных участников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с подразделениями МВД и Росгвардии в Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году). Задержаны два главаря и шесть ее активных участников", - сообщили в ЦОС.

Участники террористической структуры "осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти".

В ФСБ сообщили, что в ходе собраний с применением мер конспирации участники ячейки распространяли среди жителей столичного региона террористическую идеологию. У них изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, используемых при ведении террористической деятельности. Следственными органами возбуждено уголовное дело.-0-