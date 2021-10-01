ФСБ России предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ России предотвратила в Карачаево-Черкесии теракт, который готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики предотвращен террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Задержан осуществлявший его подготовку по указанию боевиков МТО "Исламское государство" житель Кабардино-Балкарской Республики, 2001 года рождения", - отметили в Центре общественных связей ФСБ.

У террориста изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в мобильном телефоне задержанного обнаружили переписку с членами террористических структур, изобличающую его преступные намерения.

"В ходе следственных действии задержанный дал признательные показания", - сообщили в ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.2 ст.205 (приготовление к теракту) и ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.-0-