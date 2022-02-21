ФСБ: снаряд с территории Украины разрушил место несения службы пограничников в Ростовской области

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снаряд с территории Украины попал в место несения службы пограничников в Ростовской области России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"21 февраля в 9.50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы", - подчеркнули в ЦОС.

В ФСБ сообщили, что пострадавших нет, на месте работают саперы.

Разрушенное в результате обстрела место несения службы пограничниками в Ростовской области расположено близ села Щербаково Неклиновского района. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, в 7-10 километрах от места, куда упал снаряд, идет интенсивный бой.

Между тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что Киев не обстреливал пограничников в Ростовской области. "Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения", - заявил он на брифинге в понедельник.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Ростовской области со стороны Украины. В ведомстве отметили, что следствием установлены новые факты попадания снарядов по территории Ростовской области в результате непрекращающихся обстрелов со стороны Украины. 19 февраля примерно в 5 часов утра неустановленные лица на территории Украины, используя реактивную систему залпового огня, произвели обстрел приграничной территории Тарасовского района Ростовской области. В результате было выпущено не менее двух реактивных снарядов, которые не достигли границ населенных пунктов.-0-