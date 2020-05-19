Фудзияма этим летом будет закрыта для альпинистов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альпинистский сезон на самой высокой в Японии горе Фудзияма в этом году отменен в связи с усилиями по сдерживанию распространения COVID-19. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK.
Власти префектуры Сидзуока сообщили 18 мая, что горные тропы, ведущие к вершине, останутся закрытыми все лето. В ведении префектуры Сидзуока находятся три из четырех ведущих к вершине троп. Ранее аналогичное решение приняли власти префектуры Яманаси. Гора Фудзияма стоит на границе префектур Сидзуока и Яманаси, в которых на минувшей неделе был отменен режим чрезвычайной ситуации.
Гора Фудзияма высотой 3776 м привлекает сотни тысяч альпинистов и туристов в двухмесячный сезон восхождения, который в этом году должен был начаться 10 июля. Домики для альпинистов и станции оказания первой помощи также будут закрыты.
По последним данным, в Японии подтверждено 16367 случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 768 человек.-0-